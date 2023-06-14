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Кабмин разрешил оборот лекарств без маркировки до апреля 2025 года в новых регионах России

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Оборот лекарственных препаратов без маркировки разрешён в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года. Это следует из постановлении правительства России.
Кабмин разрешил оборот лекарств без маркировки до апреля 2025 года в новых регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации допускается ввод в оборот, и (или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга», — говорится в документе.

В августе 2022 года замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки — 99,9% упаковок прослеживается с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

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