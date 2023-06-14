Оператор сообщил о восстановлении энергоснабжения в Ростовской области после ЧП на ГРЭС

Энергоснабжение потребителей в Ростовской области, нарушенное после пожара на Новочеркасской ГРЭС, восстановлено. Об этом сообщил «Системный оператор ЕЭС».

Gettyimages.ru

© WangAnQi