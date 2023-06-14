Оператор сообщил о восстановлении энергоснабжения в Ростовской области после ЧП на ГРЭС
- Gettyimages.ru
- © WangAnQi
«По информации «Системного оператора», в 17:20 все потребители подключены», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что более 360 тыс. потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС.
Также сообщалось, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.
По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.