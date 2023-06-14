Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оператор сообщил о восстановлении энергоснабжения в Ростовской области после ЧП на ГРЭС

Короткая ссылка
Энергоснабжение потребителей в Ростовской области, нарушенное после пожара на Новочеркасской ГРЭС, восстановлено. Об этом сообщил «Системный оператор ЕЭС».
Оператор сообщил о восстановлении энергоснабжения в Ростовской области после ЧП на ГРЭС
  • Gettyimages.ru
  • © WangAnQi

«По информации «Системного оператора», в 17:20 все потребители подключены», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что более 360 тыс. потребителей остались без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС.

Также сообщалось, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.

По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить