Энергоснабжение в Ростовской области после ЧП на Новочеркасской ГРЭС вскоре восстановят

Энергоснабжение потребителей в Ростовской области после пожара на Новочеркасской ГРЭС планируют восстановить в ближайшие часы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, ограничения энергоснабжения в Ростовской области коснулись около 364 тыс. потребителей. «Специалисты докладывают, что… энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы», — написал Голубев в Telegram. Ранее стало известно, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке. По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.