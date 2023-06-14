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Энергоснабжение в Ростовской области после ЧП на Новочеркасской ГРЭС вскоре восстановят

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Энергоснабжение потребителей в Ростовской области после пожара на Новочеркасской ГРЭС планируют восстановить в ближайшие часы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Энергоснабжение в Ростовской области после ЧП на Новочеркасской ГРЭС вскоре восстановят
  • Gettyimages.ru
  • © anilakkus

По его словам, ограничения энергоснабжения в Ростовской области коснулись около 364 тыс. потребителей.

«Специалисты докладывают, что… энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы», — написал Голубев в Telegram.

Ранее стало известно, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.

По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.

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