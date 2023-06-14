Энергоснабжение в Ростовской области после ЧП на Новочеркасской ГРЭС вскоре восстановят
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По его словам, ограничения энергоснабжения в Ростовской области коснулись около 364 тыс. потребителей.
«Специалисты докладывают, что… энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы», — написал Голубев в Telegram.
Ранее стало известно, что три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали при пожаре на шестом энергоблоке.
По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.