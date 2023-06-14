Глава Минтруда России Котяков: в кабмин внесён проект о статусе многодетной семьи

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что в правительство внесён проект о статусе многодетной семьи, согласно которому семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми определяются как многодетные.

Об этом он сказал в ходе выступления на «правительственном часе» в нижней палате российского парламента. Его цитирует ТАСС.

Котяков уточнил, что в правительство внесли обновлённую редакцию проекта соответствующего указа.

Ранее RT писал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что многодетные семьи должны поощряться государством.