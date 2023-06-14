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Сальдо: в Херсонской области идёт подготовка к обеззараживанию подтопленных участков

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В Херсонской области идёт подготовка к обеззараживанию участков, подтопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо корреспонденту RT Константину Придыбайло на ПМЭФ-2023.

По его словам, местные жители настроены оптимистично, «готовы работать днём и ночью», ждут возвращения Днепра «в свои природные берега по нижнему его течению».

«Основное, то, что нужно было спасти и создать возможность для дальнейшей жизни, — это люди. Это сделано», — сказал он.

Сальдо добавил, что теперь ведётся техническая работа по подготовке к обеззараживанию участков, которые были подтоплены.

Также Сальдо заявил, что плотина Каховской гидроэлектростанции подлежит восстановлению.

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