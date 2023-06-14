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Дизайнер Кузнецова назвала практичность основной чертой мужского интерьера

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Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что мужские интерьеры становятся всё более популярны в России. Их основными чертами являются практичность и эргономика, а акцент делается на деталях.
Дизайнер Кузнецова назвала практичность основной чертой мужского интерьера
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Это касается и вариантов отделки, и технической оснащённости помещения. Скрупулёзность при выборе элементов позволяет мужчинам разработать дизайн-проект помещения, которое на долгие годы будет актуальным для своего владельца», — сообщила она в интервью «Вечерней Москве».

Мужчины отдают предпочтение натуральным материалам в отделке. В мужском интерьере мебель должна обладать поверхностью, которая легко чистится, а встраиваемая техника должна легко убираться.

Ещё одна отличительная черта мужского интерьера — стремление создать пространство для работы или целого личного кабинета, отметила Кузнецова.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что прошедшую в мае Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 250 тыс. человек.

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