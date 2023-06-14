Белоусов анонсировал эксперимент с беспилотным управлением грузовиков в России

Российский вице-премьер Андрей Белоусов анонсировал эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками в России с 2025—2026 годов.

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