Белоусов анонсировал эксперимент с беспилотным управлением грузовиков в России
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«Я уверен, что где-нибудь в районе 2025—2026 года мы начнём экспериментировать с пятым уровнем автономности — полностью беспилотными», — цитирует его ТАСС.
Ранее «Ростех» сообщил о передаче опытного образца SSJ New на лётно-испытательную станцию.
Отмечается, что образец проходит комплекс наземных испытаний, состоялась первая заправка самолёта топливом.
Вице-премьер России Денис Мантуров заявил об обсуждении идеи смены названия самолёта SSJ NEW на российское.