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Белоусов анонсировал эксперимент с беспилотным управлением грузовиков в России

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Российский вице-премьер Андрей Белоусов анонсировал эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками в России с 2025—2026 годов.
Белоусов анонсировал эксперимент с беспилотным управлением грузовиков в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я уверен, что где-нибудь в районе 2025—2026 года мы начнём экспериментировать с пятым уровнем автономности — полностью беспилотными», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Ростех» сообщил о передаче опытного образца SSJ New на лётно-испытательную станцию.

Отмечается, что образец проходит комплекс наземных испытаний, состоялась первая заправка самолёта топливом.

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил об обсуждении идеи смены названия самолёта SSJ NEW на российское.

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