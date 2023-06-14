В Альянсе туристических агентств заявили, что подтопления в Сочи не повлияют на турпоток
- РИА Новости
Подобные природные явления происходят в Сочи не первый раз, напомнила она в беседе с «Москвой 24».
Туристический поток не снизится, потому что граждане заблаговременно оплачивают путёвки, объяснила Осипова.
«Это просто сочинский климат, его особенности: сегодня река вышла из берегов, а завтра всё подсохнет. Обычно туристы в подобных ситуациях нам звонят с вопросами, сегодня не было ни одного звонка», — констатировала эксперт.
Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.
В Хостинском районе Сочи введён локальный режим чрезвычайной ситуации.
Сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.