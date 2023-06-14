В Альянсе туристических агентств заявили, что подтопления в Сочи не повлияют на турпоток

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова выразила мнение, что турпоток в Сочи не изменится из-за сообщений о подтоплениях в результате выхода реки Мацесты из берегов.

Подобные природные явления происходят в Сочи не первый раз, напомнила она в беседе с «Москвой 24».

Туристический поток не снизится, потому что граждане заблаговременно оплачивают путёвки, объяснила Осипова.

«Это просто сочинский климат, его особенности: сегодня река вышла из берегов, а завтра всё подсохнет. Обычно туристы в подобных ситуациях нам звонят с вопросами, сегодня не было ни одного звонка», — констатировала эксперт.

Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.

В Хостинском районе Сочи введён локальный режим чрезвычайной ситуации.

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