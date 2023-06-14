Жителей Подмосковья проконсультируют на предмет получения госуслуг в электронном виде
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
Эксперты расскажут о порядке электронной регистрации и предоставления услуг в цифровом виде, объяснят требования к оформлению документов, назовут сроки получения услуг и т. д.
«На территории региона число сделок с недвижимостью в электронном виде неуклонно растёт, что подтверждает преимущество электронного формата регистрации недвижимости перед привычным форматом на бумажном носителе», — прокомментировала начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.