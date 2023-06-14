Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Жителей Подмосковья проконсультируют на предмет получения госуслуг в электронном виде

Короткая ссылка
Росреестр Московской области 15 июня проведёт телефонные консультации для жителей по вопросам, связанным с предоставлением госуслуг в электронном виде.
Жителей Подмосковья проконсультируют на предмет получения госуслуг в электронном виде
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «360».

Эксперты расскажут о порядке электронной регистрации и предоставления услуг в цифровом виде, объяснят требования к оформлению документов, назовут сроки получения услуг и т. д.

«На территории региона число сделок с недвижимостью в электронном виде неуклонно растёт, что подтверждает преимущество электронного формата регистрации недвижимости перед привычным форматом на бумажном носителе», — прокомментировала начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить