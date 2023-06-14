Врач Демьяновская: солнечный удар может сопровождаться судорогами и галлюцинациями

Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.

«Если долго находиться на солнце без шляпы или панамы, то кровеносные сосуды начнут сильно расширяться, увеличивая приток крови к голове. Такое состояние называется солнечным ударом — это разновидность теплового удара», — объяснила специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Такое состояние обычно сопровождается головной болью, головокружением, шумом в ушах, а иногда и более серьёзными симптомами, среди которых нарушение дыхания, тошнота, рвота, судороги, бред и даже галлюцинации, предупредила Демьяновская.

Она порекомендовала во избежание таких состояний носить головные уборы светлых тонов, избегать обезвоживания и солнца в часы пик. Также важно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и солнцезащитные очки.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.