Число электронных запросов в Москомархитектуру возросло более чем в шесть раз за пять лет

Количество электронных обращений в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы выросло более чем в шесть раз за пять лет.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую. Причинами роста числа запросов указываются: развитие московской строительной отрасли, упрощение процесса подачи документов, а также внедрение электронного формата предоставления услуг через официальный сайт мэра Москвы. Уточняется, что число заявлений с каждым годом увеличивается на 15%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилось голосование, участники которого выбирали цвета для трёх новых линий метро.