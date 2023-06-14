Число электронных запросов в Москомархитектуру возросло более чем в шесть раз за пять лет
- Gettyimages.ru
- © Chaiyaporn1144
Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Причинами роста числа запросов указываются: развитие московской строительной отрасли, упрощение процесса подачи документов, а также внедрение электронного формата предоставления услуг через официальный сайт мэра Москвы.
Уточняется, что число заявлений с каждым годом увеличивается на 15%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилось голосование, участники которого выбирали цвета для трёх новых линий метро.