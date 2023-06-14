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Число электронных запросов в Москомархитектуру возросло более чем в шесть раз за пять лет

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Количество электронных обращений в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы выросло более чем в шесть раз за пять лет.
Число электронных запросов в Москомархитектуру возросло более чем в шесть раз за пять лет
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Причинами роста числа запросов указываются: развитие московской строительной отрасли, упрощение процесса подачи документов, а также внедрение электронного формата предоставления услуг через официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что число заявлений с каждым годом увеличивается на 15%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилось голосование, участники которого выбирали цвета для трёх новых линий метро.

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