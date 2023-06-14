Ушаков: Россия будет думать, стоит ли продлевать зерновую сделку
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Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России... В этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет», — заявил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.
Он отметил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.