Ушаков: Россия будет думать, стоит ли продлевать зерновую сделку

Россия абсолютно не удовлетворена выполнением условий зерновой сделки, поэтому будет думать, продлевать ли её вновь.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России... В этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет», — заявил Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.

Он отметил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.