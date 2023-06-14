Мишустин: Путин и президент Алжира 15 июня проведут переговоры в Москве

Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в Москве 15 июня.

РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — цитирует его РИА Новости. Ранее Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.