Мишустин: Путин и президент Алжира 15 июня проведут переговоры в Москве
Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в Москве 15 июня.
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.
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