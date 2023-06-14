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Дерматолог Жовтан посоветовала необходимое количество крема для защиты от солнца

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Дерматолог, косметолог Наталия Жовтан поделилась необходимыми советами, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.
Дерматолог Жовтан посоветовала необходимое количество крема для защиты от солнца
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщил Life.ru.

«Основное правило — это наносить достаточное количество средства за 20—30 минут до выхода из дома. На всю поверхность тела понадобится около 30 миллилитров средства», — уверяет врач.

Кроме того, стоит не забывать, что солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 2 часа и после каждого пребывания в воде, а также внимательно читать маркировку на упаковке.

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