Роспотребнадзор утвердил девять зон отдыха с возможностью купания в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора утвердило девять зон отдыха в Москве, где можно купаться.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты перед открытием купального сезона взяли 444 пробы воды и 448 проб песка, а также провели почти 5,5 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Проверку прошли следующие водоёмы и пляжи: Путяевский пруд №1, пляж «Динамо», «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Тропарёво», «Мещерское», Большой городской пруд, Школьное и Чёрное озёра.

Ещё три зоны отдыха — «Левобережье», Головинские пруды и Большой Садовый пруд — приняты в эксплуатацию пока без возможности купания.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.