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Исследование показало рост интереса россиян к спорту и фитнесу этой весной

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Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) и «ФитБейс» в ходе совместного исследования выяснили, что у россиян возрос интерес к занятиям спортом и фитнесом весной 2023 года.
Исследование показало рост интереса россиян к спорту и фитнесу этой весной
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По оценкам «ФитБейс», весной количество активных клиентов в спортивных залах выросло на 17% по сравнению с зимним периодом.

По данным CloudPayments, количество транзакций по спорттоварам в России увеличилось на 11% весной 2023 года по сравнению с зимой. При этом размер среднего чека упал на 9%.

Самыми популярными занятиями в весенний период стали аэробные и силовые тренировки, а также единоборства.

«Вовлечённость в покупку персональных тренировок увеличивается на 26% от среднегодового показателя», — констатировали в «ФитБейс».

Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.

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