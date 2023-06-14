Исследование показало рост интереса россиян к спорту и фитнесу этой весной
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По оценкам «ФитБейс», весной количество активных клиентов в спортивных залах выросло на 17% по сравнению с зимним периодом.
По данным CloudPayments, количество транзакций по спорттоварам в России увеличилось на 11% весной 2023 года по сравнению с зимой. При этом размер среднего чека упал на 9%.
Самыми популярными занятиями в весенний период стали аэробные и силовые тренировки, а также единоборства.
«Вовлечённость в покупку персональных тренировок увеличивается на 26% от среднегодового показателя», — констатировали в «ФитБейс».
Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.