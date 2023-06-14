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В Удмуртии зафиксировали десять случаев клещевого энцефалита

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В Удмуртии с начала сезона выявили десять случаев клещевого вирусного энцефалита.
В Удмуртии зафиксировали десять случаев клещевого энцефалита
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что у девяти заболевших состояние оценивается как среднетяжёлой степени, у одного — лёгкой.

Кроме того, в регионе выявили 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.

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