В Удмуртии зафиксировали десять случаев клещевого энцефалита
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике.
Отмечается, что у девяти заболевших состояние оценивается как среднетяжёлой степени, у одного — лёгкой.
Кроме того, в регионе выявили 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза.
Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.