В Удмуртии зафиксировали десять случаев клещевого энцефалита

В Удмуртии с начала сезона выявили десять случаев клещевого вирусного энцефалита.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что у девяти заболевших состояние оценивается как среднетяжёлой степени, у одного — лёгкой.

Кроме того, в регионе выявили 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.