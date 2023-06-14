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Участников «Московского долголетия» обучат создавать модные коллекции

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Проект «Московское долголетие» завершил отбор участников в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров».
Участников «Московского долголетия» обучат создавать модные коллекции

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Первый пилотный запуск «Мастерской дизайнеров» состоялся в 2021 году. В этом году будет создана третья коллекция, а новая команда участников «Московского долголетия» сможет получить уникальный опыт работы с профессионалами модной индустрии», — прокомментировал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Участникам расскажут, как создаётся концепция модной коллекции, разрабатываются образы и детали. Итогом работы станет профессиональный показ мод в августе этого года.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

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