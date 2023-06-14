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Тверская область представила инвестпроекты на ПМЭФ

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Тверская область представила инвестпроекты и планы по развитию малых городов региона на ПМЭФ.
Тверская область представила инвестпроекты на ПМЭФ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил tverigrad.ru.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, а также примет участие в сессиях и пленарном заседании, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.

В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений, направленных на создание и расширение в регионе высокотехнологичных производств, реализацию проектов в сфере туризма, комплексного развития территории и импортозамещения.

Как пишет kp.ru, на Петербургском международном экономическом форуме также представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле они станут доступны для посетителей. Презентацию представили зрителям форума в день открытия — 14 июня 2023 года.

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