Тверская область представила инвестпроекты на ПМЭФ

Тверская область представила инвестпроекты и планы по развитию малых городов региона на ПМЭФ.

Об этом сообщил tverigrad.ru.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, а также примет участие в сессиях и пленарном заседании, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.

В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений, направленных на создание и расширение в регионе высокотехнологичных производств, реализацию проектов в сфере туризма, комплексного развития территории и импортозамещения.

Как пишет kp.ru, на Петербургском международном экономическом форуме также представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле они станут доступны для посетителей. Презентацию представили зрителям форума в день открытия — 14 июня 2023 года.