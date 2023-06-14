Педиатр Воротынцева дала рекомендации о содержимом детской аптечки во время летнего отдыха

Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева дала советы о содержимом детской аптечки во время летнего отдыха, сообщает Life.ru.

«Не стоит с собой брать антибактериальные и системные гормональные препараты, которые применяются только по назначению врача. Аптечку мы наполняем, исходя из тех заболеваний, которые возникают в жарком климате», — отметила она.

В список необходимых препаратов вошли водостойкий солнцезащитные крем SPF 50+, раствор для оральной регидратации ребёнка, глазные и ушные капли, антисептические средства, перевязочный материал, лейкопластырь, средства для лечения хронических заболеваний.

Врач также посоветовала обратиться к педиатру за пару месяцев до поездки, чтобы изучить эпидемиологическую ситуацию в месте запланированного отпуска.