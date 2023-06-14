В Ижевске восстановили мемориал оружейника Евгения Драгунова на Хохряковском кладбище

В Ижевске восстановили мемориал конструктора–оружейника Евгения Драгунова на Хохряковском кладбище.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на председателя гордумы Ижевска Фарита Губаева.

Отмечается, что специалисты восстановили мраморную плитку на мемориале, а также укрепили отделочные камни.

«Рад, что ко Дню России и Дню города мемориал Лауреата Государственной премии Российской Федерации, Почётного гражданина Ижевска Евгения Фёдоровича Драгунова был приведён в порядок», — сказал Губаев.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.