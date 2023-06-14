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Парламентарии предложили определить ценностные основы образования в России

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Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев прокомментировал законопроект, который призван обосновать гуманистическую направленность российской системы образования, защитив её от чуждых влияний. Документ планируют внести в Госдуму 14 июня.

Решающее значение имеет качество системы образования, которая должна формировать зрелую и ответственную личность, приобщать к богатству российского цивилизационного наследия, прививать чувство патриотического достоинства, сообщил депутат «Парламентской газете».

По его словам, в документе предлагается уточнить принцип гуманистического характера образования в России, а также предусмотреть принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования Российской Федерации.

«Система образования должна соответствовать уровню развития науки и техники, необходимо анализировать предпосылки последствий, рисков принимаемых в сфере образования решений, учитывать историческое наследие российского образования, педагогики и перспективные задачи развития государства и общества», — заключил политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций.

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