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Физиогномист Фандорина рассказала, какие черты лица отличают хорошего репетитора

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Физиогномист, астролог Ольга Фандорина рассказала, как по чертам лица определить хорошего репетитора.
Физиогномист Фандорина рассказала, какие черты лица отличают хорошего репетитора
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Прежде всего, следует обратить внимание на верхний край уха кандидата — он должен быть на уровне бровей или выше, а нижний — опускаться до середины щеки. Это признак умения слышать и понимать собеседника, поделилась она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, крупные мочки говорят о мудрости, умении делиться своими знаниями и навыками.

А высокий лоб свидетельствует о способности подстраиваться под собеседника, доходчиво объясняя материал.

Ещё одним признаком умения чётко доносить свои мысли являются хорошо очерченные губы и прямая линия рта. А крупный нос говорит о том, что человек может обучить другого благодаря личной харизме и структурированной логике, заключила Фандорина.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.

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