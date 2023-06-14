Физиогномист Фандорина рассказала, какие черты лица отличают хорошего репетитора

Физиогномист, астролог Ольга Фандорина рассказала, как по чертам лица определить хорошего репетитора.

Прежде всего, следует обратить внимание на верхний край уха кандидата — он должен быть на уровне бровей или выше, а нижний — опускаться до середины щеки. Это признак умения слышать и понимать собеседника, поделилась она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, крупные мочки говорят о мудрости, умении делиться своими знаниями и навыками.

А высокий лоб свидетельствует о способности подстраиваться под собеседника, доходчиво объясняя материал.

Ещё одним признаком умения чётко доносить свои мысли являются хорошо очерченные губы и прямая линия рта. А крупный нос говорит о том, что человек может обучить другого благодаря личной харизме и структурированной логике, заключила Фандорина.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.