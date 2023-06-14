Правительство России расширило перечень пунктов пропуска с системой такс-фри

Правительство России приняло решение о расширении перечня пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о некоторых пунктах пропуска в Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, а также Амурской и Иркутской областях.

Ранее поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.