Правительство России расширило перечень пунктов пропуска с системой такс-фри
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о некоторых пунктах пропуска в Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, а также Амурской и Иркутской областях.
Ранее поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.