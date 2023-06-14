Исследование показало, что большинство россиян экономят на медицинских услугах

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (33%) готовы терпеть боль, чтобы не ходить к врачу из-за стоимости лечения. Из них 12% по этой же причине избегают лишь походов к стоматологу.

Об этом пишет Life.ru.

Россияне также применяют различные стратегии для экономии на здоровье. Так, 30% стараются посещать только бесплатные поликлиники, ещё 29% сдают анализы по ОМС, а не в лабораториях, 22% ищут скидки и акции на медицинские услуги. Ещё 16% признались, что прибегают к самолечению, вместо посещения врача.

Треть принявших участие в опросе (33%) признались, что не пользуются платной медициной, 52% из них сообщили, что для них это слишком дорого.

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