Исследование показало, что большинство россиян экономят на медицинских услугах
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Об этом пишет Life.ru.
Россияне также применяют различные стратегии для экономии на здоровье. Так, 30% стараются посещать только бесплатные поликлиники, ещё 29% сдают анализы по ОМС, а не в лабораториях, 22% ищут скидки и акции на медицинские услуги. Ещё 16% признались, что прибегают к самолечению, вместо посещения врача.
Треть принявших участие в опросе (33%) признались, что не пользуются платной медициной, 52% из них сообщили, что для них это слишком дорого.
Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».