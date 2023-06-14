Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Журналист Radio France Тронше заявил о поразительных масштабах восстановления Мариуполя

Короткая ссылка
Корреспондент Radio France Сильвен Тронше заявил, что был поражён масштабами восстановления Мариуполя.

Он отметил, что после прибытия в город сразу был поражён масштабами строительных работ.

По его словам, строится дорожная инфраструктура, новые и красочные здания, отели для туристов.

Журналист добавил, что Мариуполь должен стать морским курортом на берегу Азовского моря.

Как заявил ранее мэр Мариуполя Олег Моргун, власти рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трёх лет.

По его словам, этот год станет «ударным».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить