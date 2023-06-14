Журналист Radio France Тронше заявил о поразительных масштабах восстановления Мариуполя

Корреспондент Radio France Сильвен Тронше заявил, что был поражён масштабами восстановления Мариуполя.

Он отметил, что после прибытия в город сразу был поражён масштабами строительных работ.

По его словам, строится дорожная инфраструктура, новые и красочные здания, отели для туристов.

Журналист добавил, что Мариуполь должен стать морским курортом на берегу Азовского моря.

Как заявил ранее мэр Мариуполя Олег Моргун, власти рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трёх лет.

По его словам, этот год станет «ударным».