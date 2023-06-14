Сбербанк предупредил, что мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»
По его словам, данный способ мошенники используют, чтобы сделать обман более убедительным.
«Один из свежих примеров – «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Он отметил, что принципиально новых схем мошенников не возникает, только новые их разновидности.
Ранее психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник в беседе с изданием «Известия» рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.