Сбербанк предупредил, что мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»

Мошенники начали отправлять жертвам поддельные документы, в том числе «удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, данный способ мошенники используют, чтобы сделать обман более убедительным.

«Один из свежих примеров – «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Он отметил, что принципиально новых схем мошенников не возникает, только новые их разновидности.

Ранее психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник в беседе с изданием «Известия» рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.