Сальдо: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани снизился почти до нулевой отметки

Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 м соответственно», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, в Новокаховском городском округе уровень воды не изменился и составляет 5 м.

Он отметил, что всего эвакуировано более 7,2 тыс. человек.

11 июня Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

Власти Херсонской области ранее, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.