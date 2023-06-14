Сальдо: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани снизился почти до нулевой отметки
«Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 м соответственно», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, в Новокаховском городском округе уровень воды не изменился и составляет 5 м.
Он отметил, что всего эвакуировано более 7,2 тыс. человек.
11 июня Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.
Власти Херсонской области ранее, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.