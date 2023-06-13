Самарский Минздрав проверит сообщение о смерти отравившейся сидром из-за врачебной ошибки

Министерство здравоохранения Самарской области проверит сообщение о том, что якобы отравившаяся напитком «Мистер Сидр» пациентка скончалась после того, как её лечили от другого диагноза.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. «По вопросу оказания медицинской помощи Министерством здравоохранения Самарской области будет проведена проверка», — сказано в сообщении. Количество пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67. 11 июня газета «Известия» сообщила, что несовершеннолетняя девушка скончалась в Курганской области из-за употребления контрафактного сидра.