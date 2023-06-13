Путин: пострадавшим от затопления Каховской ГЭС помогут по российскому законодательству
Об этом он заявил во время встречи с военкорами.
«Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами», — сказал президент.
Глава государства рассказал, что он поручил МЧС активно участвовать в оценке ущерба движимому и недвижимому имуществу.
11 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.