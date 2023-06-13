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Путин: пострадавшим от затопления Каховской ГЭС помогут по российскому законодательству

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Российский президент Владимир Путин заявил, что пострадавшим от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) помогут согласно российскому законодательству.

Об этом он заявил во время встречи с военкорами.

«Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами», — сказал президент.

Глава государства рассказал, что он поручил МЧС активно участвовать в оценке ущерба движимому и недвижимому имуществу.

11 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

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