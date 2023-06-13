Путин: пострадавшим от затопления Каховской ГЭС помогут по российскому законодательству

Российский президент Владимир Путин заявил, что пострадавшим от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) помогут согласно российскому законодательству.

Об этом он заявил во время встречи с военкорами.

«Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами», — сказал президент.

Глава государства рассказал, что он поручил МЧС активно участвовать в оценке ущерба движимому и недвижимому имуществу.

11 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.