В Татарстане Госкомитет по биоресурсам начал рейды против сапбордов на Голубых озёрах

Инспекторы Госкомитета Татарстана по биоресурсам начали рейды против сапбордистов, которые устраивают катания на территории Голубых озёр, являющихся природным заказником регионального значения.

Как сообщает «Бизнес Online», нарушителей наказывают по статье КоАП о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на охраняемых природных территориях.

«Если штраф выписан впервые, его сумма составляет 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма увеличивается до 5 тыс. рублей», — отмечает издание.

«Реальное время» ранее сообщило, что участниками экологического двухмесячника в Татарстане стали 586 тыс. человек.