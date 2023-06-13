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В Татарстане Госкомитет по биоресурсам начал рейды против сапбордов на Голубых озёрах

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Инспекторы Госкомитета Татарстана по биоресурсам начали рейды против сапбордистов, которые устраивают катания на территории Голубых озёр, являющихся природным заказником регионального значения.
В Татарстане Госкомитет по биоресурсам начал рейды против сапбордов на Голубых озёрах
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Как сообщает «Бизнес Online», нарушителей наказывают по статье КоАП о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на охраняемых природных территориях.

«Если штраф выписан впервые, его сумма составляет 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма увеличивается до 5 тыс. рублей», — отмечает издание.

«Реальное время» ранее сообщило, что участниками экологического двухмесячника в Татарстане стали 586 тыс. человек.

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