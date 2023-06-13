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Власти намерены через неделю завершить восстановление дома в Воронеже после падения БПЛА

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Власти Воронежской области планируют через неделю завершить работы в воронежском жилом доме, на который упал беспилотник.
Власти намерены через неделю завершить восстановление дома в Воронеже после падения БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По дому на улице Белинского, 21, в Воронеже. Ремонт идёт хорошими темпами. Заменены все 65 повреждённых стеклопакетов, ожидаем поставки ещё шести оконных конструкций. Параллельно восстанавливается фасад. С жильцами находимся в постоянном контакте, оказывая поддержку по поступающим от них вопросам. По прогнозам, через неделю все работы будут завершены», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже.

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