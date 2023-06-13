Сальдо: наводнение в Херсонской области слабеет

Наводнение в Херсонской области, вызванное диверсией на Каховской ГЭС, ослабевает, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алёшки снизился до 0,4 м, в Голой Пристани — до 0,34 м. В Новой Каховке он держится на отметке 5 м», — написал он в Telegram.

От воды уже освободилось 1,8 тыс. домов, остаются подтопленными 21,4 тыс., добавил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тыс. человек.

Пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС начали выплачивать компенсации.