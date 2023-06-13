Сальдо: наводнение в Херсонской области слабеет
- РИА Новости
«Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алёшки снизился до 0,4 м, в Голой Пристани — до 0,34 м. В Новой Каховке он держится на отметке 5 м», — написал он в Telegram.
От воды уже освободилось 1,8 тыс. домов, остаются подтопленными 21,4 тыс., добавил Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тыс. человек.
Пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС начали выплачивать компенсации.