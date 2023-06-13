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В Москве проект «Школа компаньонов» поможет с трудоустройством людям старшего возраста

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В Москве запустили новый проект помощи в трудоустройстве для жителей старше 50 лет — «Школа компаньонов».
В Москве проект «Школа компаньонов» поможет с трудоустройством людям старшего возраста
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов рассказал, что при помощи нового проекта москвичи старшего возраста смогут получить новую социально ориентированную профессию.

Желающих ознакомят со всеми стандартами работы с пожилыми людьми, помогут развить навык эффективной самопрезентации и успешно трудоустроиться.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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