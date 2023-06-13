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Жительницу Челябинской области будут судить за попытку убийства 11-месячного сына

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В Чебаркуле (Челябинская область) местная жительница предстанет перед судом за покушение на убийство своего 11-месячного сына.
Жительницу Челябинской области будут судить за попытку убийства 11-месячного сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в ведомстве.

Там уточнили, что в период следствия были выявлены факты ненадлежащего исполнения матерью своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, а также факты жестокого обращения.

В декабре 2022 года женщина несколько раз ударила ребёнка по голове. У младенца был зафиксирован перелом основания свода черепа.

Своё поведение она объяснила тем, что устала от его плача.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Ачинске (Хакасия) госпитализирован четырёхлетний мальчик, который выжил после падения из окна пятого этажа.

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