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В Херсонской области ущерб больницам, школам и детсадам превысил 10 млрд рублей

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб больницам, школам и детсадам региона из-за подтопления на фоне подрыва Каховской гидроэлектростанции украинской армией превысил 10 млрд рублей.
В Херсонской области ущерб больницам, школам и детсадам превысил 10 млрд рублей
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«По предварительным расчётам, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал Алексеенко.

По его словам, оказались подтоплены 67 социальных объектов.

Также отмечается, что 160 км дорог затоплено, предстоит оценить ущерб.

Ранее власти Херсонской области, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

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