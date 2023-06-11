Глава правительства: спасательная операция в Херсонской области переходит в гуманитарную

Спасательная операция в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции переходит в гуманитарную, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Об этом Алексеенко написал в Telegram.

По его словам, уровень воды в затопленных районах области продолжает снижаться. Однако самая сложная ситуация до сих пор остаётся в Алёшках.

«Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей», — написал он.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.