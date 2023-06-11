В Екатеринбурге совершил посадку пассажирский самолёт после сигнала о проблемах с шасси
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Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Свердловская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полётов, сообщило URA.RU.
Отмечается, что 11 июня экипаж самолёта авиакомпании Red Wings, летевшего из Антальи в Екатеринбург, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси.
На борту находилось 35 пассажиров. Никто не пострадал.
Ранее в Росавиации заявили, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.