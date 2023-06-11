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В Екатеринбурге совершил посадку пассажирский самолёт после сигнала о проблемах с шасси

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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово благополучно совершил посадку пассажирский самолёт, экипаж которого сообщил о проблемах со стойкой шасси.
В Екатеринбурге совершил посадку пассажирский самолёт после сигнала о проблемах с шасси
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Свердловская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полётов, сообщило URA.RU.

Отмечается, что 11 июня экипаж самолёта авиакомпании Red Wings, летевшего из Антальи в Екатеринбург, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси.

На борту находилось 35 пассажиров. Никто не пострадал.

Ранее в Росавиации заявили, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.

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