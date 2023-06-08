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Школу для 1,6 тысячи учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году

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В жилом комплексе «Первый квартал» в Видном построят школу для 1675 учеников.
Школу для 1,6 тысячи учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sydney Bourne

Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Как отмечается в материале, на близлежащей территории школы появится парк, экспериментальный огород и сад с тактильными камнями.

Кроме того, все помещения учебного заведения будут многофункциональными: классы-трансформеры, общественные пространства, спортзал и амфитеатр на 600 человек.

Строительством учебного заведения занимается компания «Брусника» по программе комплексного развития территории.

Ранее агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Министерства образования и науки сообщало, что в Челябинской области планируют построить четыре школы в рамках концессионных соглашений ВЭБ.РФ.

Три из них будут расположены в столице региона, ещё одна — в Магнитогорске.

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