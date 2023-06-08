Руководитель комиссии по туризму Иванова рассказала, в какой лагерь отправить ребёнка
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Об этом пишет НСН.
По её словам, в этом году стали возрождаться международные детские тематические программы — прежде всего языковые: Кипр, Мальта, Дубай.
Они принимают детей на обучение английскому языку для дальнейшего поступления в учебные заведения.
Иванова также отметила, что новым направлением стал Китай.
«1 июня состоялся круглый стол в Общественной палате России... Предлагалось отправлять наших детей в Китай, и с другой стороны мы готовы принять детей из Китая», — рассказала она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в беседе с URA.RU, что в регионах развивается программа школьного туризма.