Руководитель комиссии по туризму Иванова рассказала, в какой лагерь отправить ребёнка

Руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова рассказала, в какой международный лагерь лучше отправить ребёнка.

Об этом пишет НСН.

По её словам, в этом году стали возрождаться международные детские тематические программы — прежде всего языковые: Кипр, Мальта, Дубай.

Они принимают детей на обучение английскому языку для дальнейшего поступления в учебные заведения.

Иванова также отметила, что новым направлением стал Китай.

«1 июня состоялся круглый стол в Общественной палате России... Предлагалось отправлять наших детей в Китай, и с другой стороны мы готовы принять детей из Китая», — рассказала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в беседе с URA.RU, что в регионах развивается программа школьного туризма.