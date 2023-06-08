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Власти Москвы рассказали о ситуации с неэффективно используемым участком в Южном Бутове

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В Москве выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемой земли между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном округе столицы. Развитием территории сможет заняться инвестор.
Власти Москвы рассказали о ситуации с неэффективно используемым участком в Южном Бутове

Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводит сайт kp.ru.

Инвестор будет выбран в результате торгов, которые будут объявлены в III квартале 2023 года.

«Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,5 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 550 млн рублей», — заявил Ефимов.

Также он отметил, что благодаря проекту в Москве дополнительно появится более 1,7 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала о ходе работ по возведению промышленного технопарка «Крекшино», где уже завершена заливка фундамента.

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