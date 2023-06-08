Власти Москвы рассказали о ситуации с неэффективно используемым участком в Южном Бутове
Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводит сайт kp.ru.
Инвестор будет выбран в результате торгов, которые будут объявлены в III квартале 2023 года.
«Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,5 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 550 млн рублей», — заявил Ефимов.
Также он отметил, что благодаря проекту в Москве дополнительно появится более 1,7 тыс. рабочих мест.
Ранее НСН сообщала о ходе работ по возведению промышленного технопарка «Крекшино», где уже завершена заливка фундамента.