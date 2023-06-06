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Единый арктический субботник прошёл в северных городах России с 3 по 5 июня

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Единый арктический субботник прошёл с 3 по 5 июня более чем в 15 северных городах и посёлках.
Единый арктический субботник прошёл в северных городах России с 3 по 5 июня
  • РИА Новости

Как сообщает mk.ru, мероприятия были приурочены ко Дню эколога и «Марафону зелёных дел».

За время работы более 500 человек собрали свыше 600 мешков мусора.

Акция проходила, в частности, в Мурманске, Анадыри, Норильске, Архангельске, Беломорске.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров заявил, что в регионе ликвидировали более 860 несанкционированных свалок в 2022 году.

Также телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

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