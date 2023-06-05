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В федеральный проект оздоровления рек и озёр войдут новые регионы России

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В федеральный проект оздоровления рек и озёр войдут новые российские регионы.
В федеральный проект оздоровления рек и озёр войдут новые регионы России
  • РИА Новости

«Важно, что в проект включаем мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов, находящихся на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

Как уточняет телеканал «360», проект по оздоровлению водных объектов России будет запущен в 2025 году. В первую очередь будет проведена инвентаризация загрязнений водных объектов, будут выявлены самые проблемные из них.

Ранее НСН сообщала, что московские власти совместно с международным форумом «Экология» организуют 5 июня мероприятия, посвящённые основным достижениям, перспективам и планам в сфере климата и экологии.

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