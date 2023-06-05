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В Подмосковье начался летний грибной сезон

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Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в области начался грибной сезон.
В Подмосковье начался летний грибной сезон
  • Gettyimages.ru

«Традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже грибы появятся на севере и северо-западе. Уже сейчас можно найти подберёзовики, подосиновики, свинушки, серно-жёлтые трутовики и летние опята. К концу июня, при благоприятных условиях, ожидается появление первых и благородных грибов — белых», — сообщил глава ведомства Олег Баженов. Его слова приводит телеканал «360».

Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.

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