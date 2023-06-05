Диетолог Стародубова предупредила подростков о риске ожирения из-за сладкой газировки

Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала, что сладкая газировка опасна для здоровья как взрослых, так и детей и напомнила, что избыток сахара в напитке может привести к ожирению.

«По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, газировка не заменяет чистую воду. В ней содержится большое количество килокалорий, что в конечном итоге увеличивает риск развития ожирения.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для учащихся. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.