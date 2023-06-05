Диетолог Стародубова предупредила подростков о риске ожирения из-за сладкой газировки
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«По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, газировка не заменяет чистую воду. В ней содержится большое количество килокалорий, что в конечном итоге увеличивает риск развития ожирения.
Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для учащихся. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.