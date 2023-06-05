Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Стародубова предупредила подростков о риске ожирения из-за сладкой газировки

Короткая ссылка
Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала, что сладкая газировка опасна для здоровья как взрослых, так и детей и напомнила, что избыток сахара в напитке может привести к ожирению.
Диетолог Стародубова предупредила подростков о риске ожирения из-за сладкой газировки
  • Gettyimages.ru

«По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, газировка не заменяет чистую воду. В ней содержится большое количество килокалорий, что в конечном итоге увеличивает риск развития ожирения.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для учащихся. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить