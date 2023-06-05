Исследование: 55% россиян планируют взять отпуск на две недели летом

Специалисты Русской школы управления (РШУ) провели исследование среди сотрудников из разных отраслей бизнеса и выяснили, что большинство опрошенных планируют взять отпуск этим летом на две недели (55%).

При этом 82,7% респондентов хотят провести отпуск в России, 54,5% планируют потратить на это около 50 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Отдыхать менее недели будут 7% опрошенных, семь дней — 20,6%, три недели — 9,9%, месяц и более — 6,9%.

До 10 тыс. рублей на отпуск готовы потратить 10,4% принявших участие в исследовании россиян, 14,2% — 10—30 тыс. рублей, 29,1% — 50—100 тыс. рублей, 6,7% — более 200 тыс. рублей.

Ранее сайт Nation News сообщил, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.