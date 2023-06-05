В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту утопления 13-летнего подростка

Уголовное дело возбудили в Сарапуле (Удмуртия) по факту смерти 13-летнего подростка.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по республике.

Тело подростка из Сарапула обнаружили в реке Каме в границах города в воскресенье, 4 июня. Предварительная причина его смерти — утопление.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранители проводят ряд следственных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сайт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщил, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей 15-летней девочки.