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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту утопления 13-летнего подростка

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Уголовное дело возбудили в Сарапуле (Удмуртия) по факту смерти 13-летнего подростка.
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту утопления 13-летнего подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по республике.

Тело подростка из Сарапула обнаружили в реке Каме в границах города в воскресенье, 4 июня. Предварительная причина его смерти — утопление.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранители проводят ряд следственных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сайт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщил, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей 15-летней девочки.

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