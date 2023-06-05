Исследование показало, что 52% россиян не хотели бы быть начальниками
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Об этом пишет газета «Известия».
Так, 28% опрошенных считают, что хороший специалист должен быть руководителем, а 72% респондентов придерживаются противоположного мнения.
По данным исследования, 52% не хотят быть руководителями, 27% хотят, а 21% занимают руководящую должность.
Также россияне назвали причины, по которым отказались бы от притязаний на руководящую позицию. Большинству (34%) нравится их текущая должность, 26% опасаются проблем и стресса, ещё 25% отметили отсутствие навыка руководить.
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