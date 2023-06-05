Исследование показало, что 52% россиян не хотели бы быть начальниками

Сервис «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, как россияне относятся к возможности занять руководящую позицию на работе.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, 28% опрошенных считают, что хороший специалист должен быть руководителем, а 72% респондентов придерживаются противоположного мнения.

По данным исследования, 52% не хотят быть руководителями, 27% хотят, а 21% занимают руководящую должность.

Также россияне назвали причины, по которым отказались бы от притязаний на руководящую позицию. Большинству (34%) нравится их текущая должность, 26% опасаются проблем и стресса, ещё 25% отметили отсутствие навыка руководить.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.