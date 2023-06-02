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В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона

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В Санкт-Петербурге отреставрируют сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.
В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Предполагается не просто кардинальное благоустройство этой территории, но придание ей статуса своеобразного зелёного лектория, где можно было бы не только с удовольствием прогуливаться... знакомиться с историей города», — отмечается в материале.

В этом месте, как сообщает издание, в XVIII веке находился усадебный парк князей Вяземских, и нынешняя зелёная зона — всё, что от него осталось.

В 2018 году сквер был назван в честь архитектора, учёного, инженера-изобретателя и поэта Николая Львова.

Как ранее сообщили «Невские новости», в Выборге Ленинградской области на съезде главных архитекторов субъектов России будет разработана концепция реставрации культурно-исторического объекта — бывшей мебельной фабрики М. Пиетинена 1907 года постройки.

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