В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона

В Санкт-Петербурге отреставрируют сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Предполагается не просто кардинальное благоустройство этой территории, но придание ей статуса своеобразного зелёного лектория, где можно было бы не только с удовольствием прогуливаться... знакомиться с историей города», — отмечается в материале.

В этом месте, как сообщает издание, в XVIII веке находился усадебный парк князей Вяземских, и нынешняя зелёная зона — всё, что от него осталось.

В 2018 году сквер был назван в честь архитектора, учёного, инженера-изобретателя и поэта Николая Львова.

Как ранее сообщили «Невские новости», в Выборге Ленинградской области на съезде главных архитекторов субъектов России будет разработана концепция реставрации культурно-исторического объекта — бывшей мебельной фабрики М. Пиетинена 1907 года постройки.