В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона
- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Предполагается не просто кардинальное благоустройство этой территории, но придание ей статуса своеобразного зелёного лектория, где можно было бы не только с удовольствием прогуливаться... знакомиться с историей города», — отмечается в материале.
В этом месте, как сообщает издание, в XVIII веке находился усадебный парк князей Вяземских, и нынешняя зелёная зона — всё, что от него осталось.
В 2018 году сквер был назван в честь архитектора, учёного, инженера-изобретателя и поэта Николая Львова.
Как ранее сообщили «Невские новости», в Выборге Ленинградской области на съезде главных архитекторов субъектов России будет разработана концепция реставрации культурно-исторического объекта — бывшей мебельной фабрики М. Пиетинена 1907 года постройки.