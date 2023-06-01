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Киберэксперт Лукацкий: некоторые вирусы в смартфоне нельзя обнаружить самостоятельно

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

«Если это («инфицирование» смартфона вирусом. — RT) было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя и прочее, то пользователь, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что его устройство шпионит за ним», — допустил он в беседе с URA.RU.

Однако вредоносные программы, запущенные в устройство с другими целями, всё же можно обнаружить. Так, в телефоне могут внезапно начать появляться рекламные баннеры или ролики, объяснил Лукацкий.

В подобных случаях эксперт советует сдать телефон в мастерскую на перепрошивку либо обратиться с претензией к продавцу.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал «Известиям», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.

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