Киберэксперт Лукацкий: некоторые вирусы в смартфоне нельзя обнаружить самостоятельно

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

«Если это («инфицирование» смартфона вирусом. — RT) было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя и прочее, то пользователь, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что его устройство шпионит за ним», — допустил он в беседе с URA.RU.

Однако вредоносные программы, запущенные в устройство с другими целями, всё же можно обнаружить. Так, в телефоне могут внезапно начать появляться рекламные баннеры или ролики, объяснил Лукацкий.

В подобных случаях эксперт советует сдать телефон в мастерскую на перепрошивку либо обратиться с претензией к продавцу.

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